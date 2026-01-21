Новые подробности в деле о гибели гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ в Италии: Правоохранители допросили транссексуала — спровоцировать полицейского на убийство могло скандальное видео

В расследовании убийства 25-летнего гражданина Молдовы Серджиу Цырнэ в пригороде Венеции появились новые подробности. Итальянская полиция допросила Леди Брюнет — это женщина, оказавшаяся в центре скандального «горячего» видео, и именно оно, как считают следователи, могло спровоцировать полицейского Риккардо Сальваньо на убийство Цырнэ. Об этом сообщает местная пресса.
19 января, Леди Брюнет провела около часа на допросе о связи с Сальваньо.
По словам полицейского, кто-то мог снять их вдвоем на видео. Он заподозрил, что это сделал Цырнэ и что запись могут использовать для шантажа. После этого началась настоящая «охота», состоявшая из угроз и требований встреч, которая в итоге закончилась убийством Цырнэ в ночь на Новый год в окрестностях Мира, Венеция.
Однако само видео, на котором якобы изображены транссексуалка и Сальваньо, найти не удалось — его никто пока не видел, включая следователей, проверивших телефоны жертвы и телефон Сальваньо. Полицейский знал о существовании видео, но утверждает, что лично не видел его.
Ранее в Италии арестовали второго подозреваемого по делу об убийстве Цырнэ. По информации карабинеров, 38-летний житель Спинеи Андреа Весково подозревается в соучастии в преступлении.
До того был задержан 40-летний полицейский муниципальной службы Риккардо Сальваньо, которого считают основным подозреваемым в убийстве.
Напомним, 31 декабря 2025 года в поле, недалеко от Венеции, было найдено тело 25-летнего гражданина Молдовы с огнестрельным ранением в голову.
Итальянские СМИ сообщали, что мужчина был убит одним выстрелом в висок — способ, характерный для мафиозных расправ. Позже по подозрению в убийстве был задержан полицейский.
