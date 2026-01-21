В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

Ранее в региональном УМВД России сообщили, что примерно в 10.55 мск на улице Любови Шевцовой в Ульяновске столкнулись Lada Granta, Lada Vesta и маршрутное такси. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства ДТП.