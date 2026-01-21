В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

Ранее в региональном УМВД России сообщили, что примерно в 10.55 мск на улице Любови Шевцовой в Ульяновске столкнулись Lada Granta, Lada Vesta и маршрутное такси. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства ДТП.
«Пострадавших трое: мужчина-пассажир, мужчина-водитель, женщина-пассажир», — сказала собеседница агентства, комментируя вопрос о пострадавших в ДТП с маршруткой.
В минздраве уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.