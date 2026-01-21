Ричмонд
На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен в отношении владельца сети книжных магазинов «Читай-город», организации грозит запрет деятельности на срок до 90 суток. Об этом ТАСС сообщили в Йошкар-Олинском городском суде, в который поступили соответствующие материалы.

Источник: РИА "Новости"

«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО “Грамота” (владелец “Читай-города” — прим. ТАСС)», — сказали в суде.

Суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается. Дата заседания по делу пока не назначена. По данной норме закона организации грозит штраф до 1 млн рублей или же запрет деятельности до 90 суток.

Ранее на юридические лица, связанные с «Читай-городом», было составлено несколько аналогичных протоколов. Они были переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. Суд Читы оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. рублей. Поводом послужила продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана, известного как автор романов «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол», «Тревожные люди».