На владельца «Читай-города» составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

«В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО “Грамота” (владелец “Читай-города” — прим. ТАСС)», — сказали в суде.
Суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается. Дата заседания по делу пока не назначена. По данной норме закона организации грозит штраф до 1 млн рублей или же запрет деятельности до 90 суток.
Ранее на юридические лица, связанные с «Читай-городом», было составлено несколько аналогичных протоколов. Они были переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. Суд Читы оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. рублей. Поводом послужила продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана, известного как автор романов «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол», «Тревожные люди».