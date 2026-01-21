Пожилой омич отдал мошенникам 650 тысяч рублей, отложенных на лечение супруги

Вскоре с омичом связался человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что на имя пенсионера и его супруги открыты счета, с которых якобы переводятся деньги на Украину. Собеседник напугал 70-летнего омича уголовной ответственностью, после чего поинтересовался наличием накоплений. Для «проверки» имеющихся средств злоумышленник убедил мужчину передать деньги «курьеру-инкассатору», который должен был проезжать мимо его района. Поверив звонившему, пенсионер сложил в пакет 650 тысяч рублей — эти деньги семья откладывала на реабилитацию супруги после тяжелой травмы позвоночника — и передал их прибывшему посреднику. В течение ночи мужчина сомневался в правильности своих действий, а к утру осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.