Пятеро детей и общая мечта: глава Башкирии рассказал о семье, отмеченной Путиным

В своей традиционной рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан глава республики Радий Хабиров рассказал о крепкой многодетной семье. По его словам, в то время как некоторые предпочитают «пожить для себя», другие строят большие и счастливые семьи. Именно такой он назвал семью Новиковых.
У супругов Марины и Андрея пятеро детей. Марина работает учителем начальных классов в музыкальном колледже и является обладательницей медали «Материнская слава». Андрей — геолог, который за годы карьеры вырос до руководящей позиции в «РН-БашНИПИнефть» и получил благодарность от Минэнерго России.
Все их дети с ранних лет занимаются творчеством. Старший сын Владимир — виолончелист, дочь Ульяна учится на балерину. Степан осваивает фортепиано, а Тихон — скрипку. Самому младшему, Федору, четыре года, он ходит в детский сад и уже начинает проявлять интерес к музыке.
Помимо искусства, ребята увлекаются спортом и танцами, становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. В декабре 2025 года за большие заслуги в воспитании детей Президент России Владимир Путин наградил супругов Новиковых медалью ордена «Родительская слава».
