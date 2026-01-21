Пятеро детей и общая мечта: глава Башкирии рассказал о семье, отмеченной Путиным

В своей традиционной рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан глава республики Радий Хабиров рассказал о крепкой многодетной семье. По его словам, в то время как некоторые предпочитают «пожить для себя», другие строят большие и счастливые семьи. Именно такой он назвал семью Новиковых.