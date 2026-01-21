Четыре с половиной года колонии за онлайн-аферу: в Башкирии суд вынес приговор участнику преступной группы

Октябрьский городской суд приговорил к реальному сроку жителя ХМАО, который обманул людей на 100 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 37-летнего мужчину признали виновным в создании преступной группы и крупном мошенничестве.
Суд установил: с начала 2019 по январь 2020 года он и его сообщники создали в интернете фейковую финансовую платформу. Они убеждали людей инвестировать деньги, суля огромные доходы от «успешной игры на бирже». На эти уловки попались 114 человек, которые в общей сложности лишились более 101 миллиона рублей. Все эти деньги аферисты просто поделили между собой.
Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. С осужденного также взыскали всю украденную сумму в пользу потерпевших, а для гарантии его счета арестовали.
Дела еще троих участников этой преступной группы, включая ее главаря, сейчас тоже рассматриваются в суде.
