Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре с половиной года колонии за онлайн-аферу: в Башкирии суд вынес приговор участнику преступной группы

В Башкирии участник финансовой пирамиды осужден за кражу 101 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский городской суд приговорил к реальному сроку жителя ХМАО, который обманул людей на 100 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 37-летнего мужчину признали виновным в создании преступной группы и крупном мошенничестве.

Суд установил: с начала 2019 по январь 2020 года он и его сообщники создали в интернете фейковую финансовую платформу. Они убеждали людей инвестировать деньги, суля огромные доходы от «успешной игры на бирже». На эти уловки попались 114 человек, которые в общей сложности лишились более 101 миллиона рублей. Все эти деньги аферисты просто поделили между собой.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. С осужденного также взыскали всю украденную сумму в пользу потерпевших, а для гарантии его счета арестовали.

Дела еще троих участников этой преступной группы, включая ее главаря, сейчас тоже рассматриваются в суде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.