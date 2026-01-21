В Самарской области руководитель компании незаконно получил 114 млн рублей

— Ведомство установило, что в течение двух лет подсудимый являлся учредителем и руководителем компании. За это время он заключил пять контрактов с фондом капремонта. Получив аванс в размере 15%, мужчина не стал выполнять работы. Сумма причиненного ущерба составила 114 млн рублей, — отметили в сообщении.