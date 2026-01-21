Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Операцию провели близ Приморска.

Источник: пресс-служба Балтфлота

Близ Приморска под Балтийском саперы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, речь идет сразу о нескольких старых артиллерийских снарядах. Отработали штатно специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка.

В прошлом году саперы Балтфлота отработали около 300 заявок от граждан и утилизировали более 12 тысяч боеприпасов: артиллерийские снаряды, фаустпатроны, минометные мины и реактивные глубинные бомбы.

Отмечается, что военные регулярно проводят тренировки по разминированию местности и объектов.