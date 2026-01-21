В Калининградской области саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Близ Приморска под Балтийском саперы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, речь идет сразу о нескольких старых артиллерийских снарядах. Отработали штатно специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка.
В прошлом году саперы Балтфлота отработали около 300 заявок от граждан и утилизировали более 12 тысяч боеприпасов: артиллерийские снаряды, фаустпатроны, минометные мины и реактивные глубинные бомбы.
Отмечается, что военные регулярно проводят тренировки по разминированию местности и объектов.