Имущество экс-директора из Нижнекамска арестовали из-за долгов по зарплате

Прокуратура Нижнекамска завершила расследование уголовного дела против бывшего руководителя местной компании. 44-летний экс-директор ООО «РенТранс» обвиняется в систематической невыплате заработной платы своим подчиненным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
По данным следствия, с июля 2024 года по январь 2025 года руководитель, имея достаточные денежные средства на счетах организации, намеренно не выплачивал зарплату десяти сотрудникам. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 1,8 миллиона рублей.
Обвиняемый отрицает свою вину в совершении преступления. В качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент задолженность перед работниками не погашена.
В рамках расследования на имущество обвиняемого и организации наложен арест на общую сумму 4,3 миллиона рублей. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), которая предусматривает ответственность за нарушение трудовых прав работников.