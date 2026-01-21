В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок

В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.