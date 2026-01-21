В ТЦ Симферополя на эскалаторе травмировался ребенок

В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.
«Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), дать оценку техническому состоянию эскалатора с назначением необходимых экспертиз, а также соблюдению норм безопасности и ответственных за данное направление лиц», — говорится в сообщении.
Прокуратурой республики организовано проведение проверки.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при предоставления услуг населению», — сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
