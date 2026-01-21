Директор фирмы ответит за обрушение потолка на женщину в Волгограде

По данным следственного комитета, весной 2024 года региональный фонд капитального ремонта заключил договор с коммерческой фирмой на ремонт крыши дома в поселке Веселая Балка. Фактически работы должна была выполнять субподрядная организация, которую возглавлял обвиняемый. Несмотря на то, что у него не было нужного разрешения для начала ремонта, и он знал об этом, директор все же приказал своим подчиненным приступить к демонтажу кровли. Его главной целью было успеть в срок и получить оплату. При этом, работы выполняли без необходимых стройматериалов и без учета погоды.