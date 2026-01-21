Директор фирмы ответит за обрушение потолка на женщину в Волгограде

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, связанного с некачественным капитальным ремонтом жилого дома. Генеральный директор строительной организации оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в выполнении работ, которые не отвечали требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. В итоге во время ремонта потолок упал на голову женщине, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По данным следственного комитета, весной 2024 года региональный фонд капитального ремонта заключил договор с коммерческой фирмой на ремонт крыши дома в поселке Веселая Балка. Фактически работы должна была выполнять субподрядная организация, которую возглавлял обвиняемый. Несмотря на то, что у него не было нужного разрешения для начала ремонта, и он знал об этом, директор все же приказал своим подчиненным приступить к демонтажу кровли. Его главной целью было успеть в срок и получить оплату. При этом, работы выполняли без необходимых стройматериалов и без учета погоды.
Фигурант дела не позаботился о защите межэтажных перекрытий и не установил кровельное покрытие вовремя. Деревянные конструкции и внутренняя отделка квартир на верхнем этаже постоянно страдали от дождей и затоплений. Это привело к печальным последствиям. В августе 2025 года потолок обрушился в одной из квартир прямо на голову женщине, которая там жила. В другой квартире подобные повреждения создали реальную угрозу для жизни и здоровья людей, а также нанесли материальный ущерб.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Все материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там дело рассмотрят по существу.
Важно отметить, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб, который он причинил потерпевшим. В одной из квартир провели восстановительный ремонт, а владелице другой жилплощади выплатили денежную компенсацию.