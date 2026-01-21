Суд не стал арестовывать средства на счету Тимошенко

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать средства на счету лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа, сообщает телеканал украинский «Общественное».
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
«ВАКС частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко, впрочем, арестовал имущество мужчины и наложил арест на имущество, изъятое во время обыска. Адвокат Тимошенко Готин заявил, что сторона защиты с решением не согласна, поэтому будет его обжаловать», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского «Слуга народа».
Как сообщило во вторник издание «Украинская правда», сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.