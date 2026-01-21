Сразу двух жителей Омска обманули на популярном сайте частных объявлений

В первом случае внушительной суммы — в размере 105 тысяч рублей — лишился 40-летний руководитель офиса нефтяной компании. Мужчине пришелся по вкусу зимний комплект резины для его квадроцикла. в интернет-магазине. Омич нашел товар на сайте бесплатных объявлений и связался с продавцом, после чего они перешли в сторонний мессенджер для обсуждения всех нюансов оплаты и доставки. Там же продавец предоставил видео, подтверждающее наличие у него товара в исправном состоянии. После этого омич перевел на счет злоумышленника всю требуемую сумму. Однако, в назначенный срок посылка не приехала, а при попытке связаться с продавцом потерпевший обнаружил, что переписка удалена, а номер заблокирован.