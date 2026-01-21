Сразу двух жителей Омска обманули на популярном сайте частных объявлений

Сотрудники омской полиции зарегистрировали за минувшие сутки два похожих случая дистанционного хищения денежных средств. Двое омичей потеряли деньги в попытке приобрести понравившиеся им товар на популярном сайте частных объявлений.
В первом случае внушительной суммы — в размере 105 тысяч рублей — лишился 40-летний руководитель офиса нефтяной компании. Мужчине пришелся по вкусу зимний комплект резины для его квадроцикла. в интернет-магазине. Омич нашел товар на сайте бесплатных объявлений и связался с продавцом, после чего они перешли в сторонний мессенджер для обсуждения всех нюансов оплаты и доставки. Там же продавец предоставил видео, подтверждающее наличие у него товара в исправном состоянии. После этого омич перевел на счет злоумышленника всю требуемую сумму. Однако, в назначенный срок посылка не приехала, а при попытке связаться с продавцом потерпевший обнаружил, что переписка удалена, а номер заблокирован.
Жертвой аналогичной мошеннической схемы, на том же сайте частных объявлений, стал житель Центрального округа. Присмотрев объявление о продаже нужных ему автомобильных запчастей, 34-летний сотрудник строительной компании также совершил ошибку, оплатив авансом всю требуемую продавцом стоимость товара. По итогу, ущерб омича составил 53 тысячи рублей. В настоящее время полицейские направили запросы в банковские учреждения и операторам сотовой связи для розыска злоумышленников.
Полиция напоминает омичам о необходимости быть предельно бдительными при общении с неизвестными продавцами на сайтах частных объявлений. Прежде чем совершать покупку, а тем более перечислять авансом всю требуемую сумму, необходимо убедиться в продавца. И если хоть что-то вызывает сомнение — как правило, это слишком низкая цена — лучшим вариантом станет отказ от сделки.