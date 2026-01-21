Ричмонд
Пять БПЛА сбили в Таганроге и в двух районах Ростовской области

В Минобороны России уточнили количество уничтоженных на Дону БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Пять БПЛА ликвидировали в Ростовской области с вечера 20 января, а также в ночь на 21 января. Информация указана в телеграм-канале Минобороны России.

По информации военного ведомства, с 20 до 23 часов 20 января в регионе уничтожили два БПЛА, и еще три беспилотных летательных аппарата — в период с 23 часов 20 января до 7 часов утра 21 января.

Силы ПВО поразили БПЛА самолетного типа. По данным властей региона, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах Дона. Предварительно, пострадавших и разрушения не зафиксировали.

