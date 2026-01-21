Ричмонд
МЧС Башкирии советует готовиться к сильному похолоданию

МЧС Башкирии предупредило жителей республики об аномальных морозах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС по Башкирии предупредило жителей о надвигающемся резком похолодании. По прогнозам, с завтрашнего дня, 22 января, на территорию региона придет арктический воздух, который пробудет до понедельника, 26 января.

В течение этих пяти дней температура будет значительно ниже обычных для конца января значений. Среднесуточные показатели окажутся ниже климатической нормы на 6−12 градусов.

Синоптики обещают, что ночью столбики термометров опустятся до −20…-29°, а в отдельных районах мороз может усилиться до −30…-35°. Днем тоже будет холодно: от −12 до −20°, а на севере республики — до −25°. Местами ожидается небольшой снег.

