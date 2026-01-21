МЧС Башкирии советует готовиться к сильному похолоданию

Синоптики обещают, что ночью столбики термометров опустятся до −20…-29°, а в отдельных районах мороз может усилиться до −30…-35°. Днем тоже будет холодно: от −12 до −20°, а на севере республики — до −25°. Местами ожидается небольшой снег.