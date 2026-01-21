На трассе «Дон» под Воронежем 45-летний мужчина похитил 355 аккумуляторов после ДТП

В Павловском районе полиция задержала 45-летнего мужчину, который решил нажиться на аккумуляторах. По данным следствия, в ночь на 11 января на 655-м километре трассы М-4 «Дон» грузовик «Мерседес-Бенц» попал в ДТП. Из-за повреждений кузова коробки с аккумуляторами высыпались прямо на обочину. Вовремя собрать груз не успели, а когда позже провели пересчет, выяснилось, что исчезло 355 батарей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 21 января.