Исполнителя теракта против генерала Кириллова приговорили к пожизненному

По данным СКР, за подрыв военнослужащих Курбонову обещали $100 тыс., новые документы и вид на жительство в стране Евросоюза. Однако получить предполагаемое вознаграждение он не смог, поскольку был задержан через несколько часов после взрыва. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимире Сафаряна, который, утверждает следствие, передал подрывнику бомбу, привезенную из Польши. Изначально ему вменили только незаконный оборот взрывчатки, но после этапирования в Москву предъявили обвинения в участии в теракте. Немногим позднее, в январе 2025 года, арестовали Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Они, согласно материалам дела, обеспечили Курбонова квартирой, где он пытался скрыться после совершения подрыва.