Пьяный влюблённый калининградец устроил пожар в квартире и подъезде, после того как его бросила подруга

ЧП произошло днём 19 января в трёхэтажном доме на ул. Невского. Мужчина был настолько огорчён расставанием с подругой, что решил поджечь матрас и другие вещи в собственной квартире и общем коридоре. Увидев дым из окна и огонь в подъезде, соседи дважды вызвали экстренные службы.