«Зашла на сайт, чтобы арендовать сауну»: попытка сходить в баню обернулась для сибирячки кошмаром

Поход в баню обернулся для жительницы Братска весьма неожиданно. 46-летняя женщины решила забронировать место и время через интернет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МВД Братска.
— Потерпевшая зашла на сайт-двойник и позвонила по указанному номеру телефона. «Администратор» попросил внести предоплату в размере шести тысяч рублей, — объяснили в полиции.
После оплаты мошенники попросили внести деньги еще и за аппаратуру. Тогда сибирячка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители напоминают, что «двойники» похожи на официальные сайты по цвету и интерфейсу, но имеют поддельный адрес страницы в поисковой строке. Он отличается на одну или две буквы.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Усть-Илимске женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца.