«Зашла на сайт, чтобы арендовать сауну»: попытка сходить в баню обернулась для сибирячки кошмаром

Жительница Братска отдала деньги мошенникам при бронировании сауны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поход в баню обернулся для жительницы Братска весьма неожиданно. 46-летняя женщины решила забронировать место и время через интернет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МВД Братска.

— Потерпевшая зашла на сайт-двойник и позвонила по указанному номеру телефона. «Администратор» попросил внести предоплату в размере шести тысяч рублей, — объяснили в полиции.

После оплаты мошенники попросили внести деньги еще и за аппаратуру. Тогда сибирячка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители напоминают, что «двойники» похожи на официальные сайты по цвету и интерфейсу, но имеют поддельный адрес страницы в поисковой строке. Он отличается на одну или две буквы.

