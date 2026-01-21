Экс-ректор в Уфе получил 5 лет за вымогательство денег у своих сотрудников

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему ректору Института развития образования Башкирии. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ходе судебного процесса было установлено, что с июня 2020 по июль 2023 года руководитель этого учебного заведения систематически получал деньги от семи своих подчиненных. Он лично и через посредника брал с них суммы от 15 до 33 тысяч рублей за то, чтобы «не замечать» возможные нарушения, покровительствовать им и включать в списки на премии и поощрения.
За три года такой «негласной деятельности» экс-ректору удалось собрать с сотрудников почти 2 миллиона рублей. Свою вину в совершении преступления он так и не признал.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили занимать определенные должности в течение двух лет после освобождения. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора.
Уголовного преследования в отношении посредника и самих сотрудников, которые давали деньги, удалось избежать. Следствие отказало в возбуждении дела, поскольку они добровольно сообщили о преступлении в полицию.
