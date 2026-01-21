Экс-ректор в Уфе получил 5 лет за вымогательство денег у своих сотрудников

В ходе судебного процесса было установлено, что с июня 2020 по июль 2023 года руководитель этого учебного заведения систематически получал деньги от семи своих подчиненных. Он лично и через посредника брал с них суммы от 15 до 33 тысяч рублей за то, чтобы «не замечать» возможные нарушения, покровительствовать им и включать в списки на премии и поощрения.