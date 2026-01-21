Ричмонд
12-летняя девочка упала в больнице Калининграда и сломала руку

Школьница запнулась о линолеум.

12-летняя девочка упала в Детской областной больнице в Калининграде и сломала руку. Ее родители попросили помощи у прокуратуры, подали в суд на медучреждение и просят компенсацию 100 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Несчастный случай произошел в марте 2025 года, когда девочка была госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение ДОБ. В палате она зацепилась за напольное покрытие, край которого отклеился и торчал, упала и сломала правую руку.

Позже выяснится, что в палате стык между двумя кусками линолеума заклеен скотчем, который от времени износился.

Впереди судебное заседания.