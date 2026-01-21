Матери приходили к его воротам в поисках пропавших сыновей: В деле владельца фермы в Молдове, где тела людей скармливали свиньям, открываются новые жуткие подробности

«Был мужчина по имени Юрие, который исчез. Это было перед Новым годом, в декабре. Он пришёл к Степану Гэинэ, чтобы получить деньги за работу — он работал у него около года. Я поняла, что деньги он так и не получил и больше из подвала у Гэинэ не вышел. Полиция приходила, искала его, но Гэинэ говорил, что тот к нему не приходил. Полицейские осмотрели дом и ушли, и больше никто ничего не предпринял», — рассказала женщина.