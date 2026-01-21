Появляются новые шокирующие детали по делу Степана Гэинэ, подозреваемого как минимум в трёх убийствах в селе Берёзки Новоаненского района. Соседка мужчины рассказала журналистам Life MD Documentary, что несколько молодых людей, которые приходили к нему или находились в его компании, бесследно исчезали ещё с 1990-х годов.
По её словам, пропавших разыскивали жёны и матери, зачастую в сопровождении полиции, которые приходили прямо к дому Гэинэ. Однако поиски не давали никаких результатов.
«Был мужчина по имени Юрие, который исчез. Это было перед Новым годом, в декабре. Он пришёл к Степану Гэинэ, чтобы получить деньги за работу — он работал у него около года. Я поняла, что деньги он так и не получил и больше из подвала у Гэинэ не вышел. Полиция приходила, искала его, но Гэинэ говорил, что тот к нему не приходил. Полицейские осмотрели дом и ушли, и больше никто ничего не предпринял», — рассказала женщина.
Она также отметила, что раньше Гэинэ не держал свиней и ей неизвестно, что он делал с телами погибших. Женщина вспомнила, как однажды в селе увидела незнакомую женщину — мать, которая пришла к воротам Гэинэ в поисках сына.
«В 1996—1997 годах приехала мать, которая искала своего сына. Машина долго стояла у ворот Степана Гэинэ, потом я увидела, что с неё сняты колёса. Кто мог это сделать, если не он? Мать приехала с родственниками и полицией. Они искали сына, потому что он пропал. Полиция проводила поиски, но так его и не нашли», — рассказала соседка.
Она также вспомнила ещё один случай, произошедший в 1995 году, когда пожилая женщина искала сына, который исчез после того, как отправился помогать Гэинэ.
«Однажды пришла пожилая женщина и попросила воды. Она была полностью измучена от слёз. Я спросила, почему она плачет, и она сказала, что пришла к нашему соседу, потому что её сын помогал ему по хозяйству. А Гэинэ сказал, что его у него нет», — вспоминает женщина.
Кроме того, соседка рассказала о жестоком поведении Гэинэ по отношению к собственным детям. Примерно, 15 лет назад он якобы избил одного из своих детей, раздел его догола и привязал цепью на морозе в наказание за то, что ребёнок взял продукты в магазине в долг. Мальчика повели в магазин прямо по снегу. Впоследствии ребёнок был госпитализирован с обморожением ног.
«Многие видели, как он вёл ребёнка. На следующий день его отвезли в больницу — у него были обморожены ноги», — рассказала женщина.
Напомним, что полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.
Скандально известный фермер держал сына на цепи. На основании доказательств, собранных полицией и прокуратурой, он подозревается в соучастии в преступлении, совершенном его отцом в 2012—2013 годах.
Следствие не исключает, что подозреваемый мог быть причастен и к другим убийствам. По одной из версий, тела жертв могли использоваться для кормления животных на его ферме. Также он подозревается в каннибализме.
В рамках расследования были задержаны три человека: основной подозреваемый — 59-летний мужчина, его сожительница и ещё один мужчина. Суд постановил поместить главного подозреваемого под предварительный арест, а его сожительницу — под домашний арест. Расследование продолжается.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.
Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).
В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.
Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).