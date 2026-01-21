Ричмонд
На Ямале компания выплатила более 6 млн рублей за загрязнение реки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа взыскала с нефтедобывающей компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 6,6 млн рублей вследствие загрязнения реки Харучейяха и нарушение плодородного слоя почвы на территории Ноябрьского лесничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на реке Харучейяха были заметны большие пятна нефти, которые распространялись от берега до берега.

«Природоохранным прокурором руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения причиненный окружающей среде вред в сумме свыше 6,6 млн рублей возмещен в полном объеме, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2025 году в ходе выполнения компанией комплекса работ из-за разгерметизации нефтесборного трубопровода произошло загрязнение окружающей среды. В бесснежный период 2026 года организация планирует провести рекультивацию нарушенного лесного участка в соответствии с требованиями законодательства.