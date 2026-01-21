На Ямале компания выплатила более 6 млн рублей за загрязнение реки

Установлено, что в 2025 году в ходе выполнения компанией комплекса работ из-за разгерметизации нефтесборного трубопровода произошло загрязнение окружающей среды. В бесснежный период 2026 года организация планирует провести рекультивацию нарушенного лесного участка в соответствии с требованиями законодательства.