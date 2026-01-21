В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан

В понедельник нигерийские СМИ сообщили, что неизвестные вооруженные люди похитили более 100 человек во время воскресной службы в ходе скоординированного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна. В ответ глава полиции штата Алхаджи Рабиу попросил предоставить список похищенных, указать их личные данные и приметы. Тогда жители деревни Курмин Вали передали властям список с именами 177 предположительно похищенных.
«Последующая проверка показала, что инцидент действительно имел место. Полиция Нигерии активно взаимодействует с другими правоохранительными органами в вопросах поиска и спасения пострадавших», — сказано в сообщении.
Также в документе говорится, что изначальная реакция силовых ведомств, якобы отрицавших факт нападения на прихожан, была неверно интерпретирована.
«Содержание комментариев управления полиции по штату Кадуна, данных в ходе пресс-конференции, было продиктовано нежеланием создавать панические настроения, пока шло уточнение фактов. Заявления, которые были впоследствии неверно истолкованы как отрицание произошедшего, на деле были сдержанной реакцией в ожидании подробностей с места событий», — говорится в заявлении.
В случае, если указанное число заложников будет подтверждено властями, воскресное нападение станет одним из самых масштабных налётов за последнее время наряду с похищением 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии в ноябре прошлого года.