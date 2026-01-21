В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан

В понедельник нигерийские СМИ сообщили, что неизвестные вооруженные люди похитили более 100 человек во время воскресной службы в ходе скоординированного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна. В ответ глава полиции штата Алхаджи Рабиу попросил предоставить список похищенных, указать их личные данные и приметы. Тогда жители деревни Курмин Вали передали властям список с именами 177 предположительно похищенных.