В Берлине гражданку Украины задержали по подозрению в работе на Россию

Задержания подозреваемых в шпионаже для российской разведки в Германии участились с 2022 года. Так, в апреле 2024 года Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России. Участие третьего мужчины было установлено позже через анализ чатов, уточнила Bild.