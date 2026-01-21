ДТП с участием троллейбуса: пассажирам понадобилась помощь медиков.
Авария случилась в столичном секторе Чеканы, на бульваре Мирча чел Бэтрын, сообщают очевидцы. Водитель троллейбуса № 12 был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который внезапно повернул направо и подрезал движущийся электротранспорт. Легковая машина скрылась с места происшествия.
В результате аварии двоим пассажирам понадобилась медицинская помощь.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.
Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).
В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.
Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).
В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.
В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).