На юге Москвы в высотном жилом доме загорелась квартира

Судя по видео, пожар произошел на 15-м этаже. Огонь охватил балкон одной из квартир, из окон выбивается черный дым. На одном из роликов слышен хлопок. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник, при пожаре пострадал один человек.