Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы до Оренбурга из Ишимбая и Стерлитамака отменили из-за низкого спроса

«Башавтотранс» объяснил, почему автобусы перестали ездить в Оренбург.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирские автобусные рейсы из городов Ишимбай и Стерлитамак в Оренбургскую область прекратили свою работу. Информацию об этом официально опубликовало Министерство транспорта России.

Как пояснили в перевозчике «Башавтотранс», маршруты закрыли не сейчас, а произошло это около года назад. Основной причиной стало отсутствие достаточного числа пассажиров, готовых пользоваться этим направлением.

По словам заместителя генерального директора компании по перевозкам Алексея Васюры, устойчивого спроса на поездки в Оренбург на автобусе не сложилось. Он отметил, что потребности жителей в транспортном сообщении с этим городом теперь полностью покрывает скоростной электропоезд «Ласточка».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.