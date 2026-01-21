Рейсы до Оренбурга из Ишимбая и Стерлитамака отменили из-за низкого спроса

Пассажирские автобусные рейсы из городов Ишимбай и Стерлитамак в Оренбургскую область прекратили свою работу. Информацию об этом официально опубликовало Министерство транспорта России.
Как пояснили в перевозчике «Башавтотранс», маршруты закрыли не сейчас, а произошло это около года назад. Основной причиной стало отсутствие достаточного числа пассажиров, готовых пользоваться этим направлением.
По словам заместителя генерального директора компании по перевозкам Алексея Васюры, устойчивого спроса на поездки в Оренбург на автобусе не сложилось. Он отметил, что потребности жителей в транспортном сообщении с этим городом теперь полностью покрывает скоростной электропоезд «Ласточка».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.