Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске

КЕМЕРОВО, 21 янв — РИА Новости. Мужчина, которого вытащили из-под завалов частично обрушившегося торгового центра в Новосибирске, умер, несмотря на усилия врачей, сообщил глава регионального Минздрава Ростислав Заблоцкий.

«Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть», — сказал он.

Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают разбирать конструкции.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки.

На месте работают 100 спасателей и 33 единицы техники. Разбор завалов затрудняют материалы, из которых построен ТЦ, — сборочные металлоконструкции, покрытые сайдингом.