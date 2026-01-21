Умер мужчина, которого достали из-под завалов ТЦ в Новосибирске

«Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов и передали бригаде скорой помощи без признаков жизни. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но вернуть пострадавшего к жизни не удалось. После 30 минут реанимационных мероприятий медики констатировали смерть», — сказал он.
Обрушение крыши на площади 600 квадратных метров и конструкций второго этажа произошло в ТЦ на улице Наумова около 17:00 по местному времени. При этом пострадали два человека, позже из-под завалов спасли еще двух женщин. Спасатели продолжают разбирать конструкции.
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за снеговой нагрузки.
На месте работают 100 спасателей и 33 единицы техники. Разбор завалов затрудняют материалы, из которых построен ТЦ, — сборочные металлоконструкции, покрытые сайдингом.