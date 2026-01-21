В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках

В соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео — девушка, которая помогала ей донести сумку, — говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать в пути от дома до магазина, так как старая лестница сгнила.
«Выявлена информация о потенциальном нарушении прав пожилого человека в городе Находка. По данным публикаций, на улице Пограничной в Находке отсутствует обустроенная лестница, в связи с чем местная жительница пенсионного возраста вынуждена ежедневно преодолевать сложный опасный участок пути по пути к магазину», — сообщает региональное СУ СК России.
Организована доследственная проверка.
Прокуратура Приморья также сообщает, что начала проверку. Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по своевременному оказанию помощи нуждающимся гражданам. Прокуратура Находки совместно с администрацией посетят пенсионерку для оценки соблюдения ее жилищных прав.