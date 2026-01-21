Ричмонд
Умер бывший премьер-министр Южной Осетии Шавлохов

ЦХИНВАЛ, 21 января. /ТАСС/. Видный осетинский политик, возглавлявший правительство Южной Осетии в 1996—1998 годах, Александр Шавлохов умер в Цхинвале на 87-м году жизни. Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика направил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Источник: РИА "Новости"

«С глубоким прискорбием воспринял горестную весть об уходе из жизни Александра Аполлоновича Шавлохова — видного общественно-политического деятеля Республики Южная Осетия, занимавшего пост премьер-министра Южной Осетии с 1996 по 1998 год. Деятельность Александра Аполлоновича пришлась на сложный период социально-экономических и политических преобразований в республике. В должности премьер-министра он принимал активное участие в разработке и реализации мер, направленных на стабилизацию экономики, укрепление государственных институтов и обеспечение безопасности жителей Республики Южная Осетия», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Шавлохов посвятил свою жизнь отстаиванию интересов Южной Осетии и его вклад в развитие республики останется в истории.