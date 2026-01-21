Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске

На кадрах видео, снятого с высоты, можно рассмотреть машины скорой помощи, пожарные с проблесковыми огнями. Как передает корреспондент РИА Новости с места, у самого здания стоит кран, а с кровли частично разрушенного здания десятки человек сбрасывают снег.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.