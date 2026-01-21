Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры с места разбора завалов в частично обрушившемся здании в Новосибирске, на которых видно, что рядом со строением, где сложилась кровля второго этажа, находятся машины экстренных служб, а у самого здания установлен кран.

На кадрах видео, снятого с высоты, можно рассмотреть машины скорой помощи, пожарные с проблесковыми огнями. Как передает корреспондент РИА Новости с места, у самого здания стоит кран, а с кровли частично разрушенного здания десятки человек сбрасывают снег.

Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще двоих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.