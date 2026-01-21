Появились кадры разбора завалов ТЦ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. РИА Новости публикует кадры с места разбора завалов в частично обрушившемся здании в Новосибирске, на которых видно, что рядом со строением, где сложилась кровля второго этажа, находятся машины экстренных служб, а у самого здания установлен кран.