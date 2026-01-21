В Татарстане подросток отдал мошенникам 38 млн рублей

Юсупов уточнил, всего за 2025 год от телефонного мошенничества в Татарстане пострадали более 11 тыс. человек, из них 131 — несовершеннолетние. По его словам, существуют три основные схемы, которые сейчас используют мошенники для обмана детей. Первая — обещание выигрыша или покупки игровой валюты через соцсети с целью получения доступа к банковской карте родителей. Вторая — под предлогом несанкционированного доступа к карте или учетной записи на госуслугах с просьбой восстановить доступ через родительский телефон и онлайн-банк.