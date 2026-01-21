В Татарстане подросток отдал мошенникам 38 млн рублей

«Самый крупный факт мошенничества [в отношении ребенка] в Татарстане произошел в декабре прошлого года — ущерб составил 38 млн. Мошенники на протяжении нескольких дней обманывали подростка, который в итоге предоставил им денежные средства своих родителей», — рассказал он на пресс-конференции, посвященной мерам противодействия распространенным схемам мошенничества.
Юсупов уточнил, всего за 2025 год от телефонного мошенничества в Татарстане пострадали более 11 тыс. человек, из них 131 — несовершеннолетние. По его словам, существуют три основные схемы, которые сейчас используют мошенники для обмана детей. Первая — обещание выигрыша или покупки игровой валюты через соцсети с целью получения доступа к банковской карте родителей. Вторая — под предлогом несанкционированного доступа к карте или учетной записи на госуслугах с просьбой восстановить доступ через родительский телефон и онлайн-банк.
Третья, самая изощренная, начинается с общения в соцсетях под видом сверстника для сбора личных данных и геолокации ребенка, после чего следуют звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые запугивают подростка и принуждают передать деньги или банковские карты под предлогом «проверки».