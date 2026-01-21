Ричмонд
В Подмосковье завели дело после драки, где сосед распылил баллончик на ребенка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил соседа в Балашихе, а также распылил перцовый баллончик, содержимое которого попало на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В отношении 32-летнего местного жителя, который из хулиганских побуждений умышленно распылил перцовый баллончик в сторону своего соседа, его жены и их годовалого ребенка, а также нанес удар в область лица отцу семейства, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а”, “в” ч. 2 ст. 115 УК РФ», — сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной. Между 28-летним мужчиной и его 32-летним соседом произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, при этом попав также в его жену и грудного ребенка. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой.