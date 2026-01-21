В Подмосковье завели дело после драки, где сосед распылил баллончик на ребенка

Инцидент произошел на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной. Между 28-летним мужчиной и его 32-летним соседом произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой последний распылил аэрозоль из перцового баллончика в сторону оппонента, при этом попав также в его жену и грудного ребенка. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущен домой.