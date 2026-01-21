В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали трех человек

«В ДТП с маршруткой пострадали три человека. Они госпитализированы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести.
По данным пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области, ДТП произошло днем 21 января на улице Любови Шевцовой в Ленинском районе Ульяновска. По предварительной информации, столкнулись легковые автомобили «Лада Гранта», «Лада Веста» и маршрутное такси. Обстоятельства ДТП выясняются.