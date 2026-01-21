Зарегистрировала в своей квартире 70 мигрантов: челнинке грозит до трех лет лишения свободы

Полицейские раскрыли схему незаконной регистрации иностранных граждан в автограде. Сотрудники отдела полиции «Комсомольский» получили информацию о подозрительной активности в поселке Сидоровка и провели проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
В ходе расследования выяснилось, что 41-летняя местная жительница наладила прибыльный бизнес на фиктивной постановке на учет иностранцев. Женщина за деньги оформляла регистрацию мигрантам, но реальное жилье для проживания не предоставляла.
Стоимость услуги варьировалась от 2000 до 3000 рублей в зависимости от срока регистрации. За год предприимчивая челнинка «помогла» оформить документы примерно 70 иностранным гражданам.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан. Женщине грозит серьезное наказание — до трех лет лишения свободы.