Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гульназ Асаева вернется к концертной деятельности после увеличения груди

Певица Гульназ Асаева рассказала о самочувствии и подготовке к туру после операции.

Источник: Комсомольская правда

Звезда татарской и башкирской эстрад Гульназ Асаева поделилась новостями о своем здоровье после недавней пластической операции. Заслуженная артистка Башкирии решилась на установку грудных имплантов.

В своем обращении к поклонникам Асаева сообщила, что ее самочувствие уже начало улучшаться. Однако она призналась, что график у нее очень напряженный, так как впереди организация большого гастрольного тура.

Певица пояснила, что пока не в состоянии справляться с делами сама, и во всем ей помогает супруг Вильдан. Одна из главных текущих задач, по ее словам, полностью переделать весь комплект ее концертных костюмов, поскольку после изменений в фигуре прежние наряды стали ей малы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.