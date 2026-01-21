Гульназ Асаева вернется к концертной деятельности после увеличения груди

Звезда татарской и башкирской эстрад Гульназ Асаева поделилась новостями о своем здоровье после недавней пластической операции. Заслуженная артистка Башкирии решилась на установку грудных имплантов.
В своем обращении к поклонникам Асаева сообщила, что ее самочувствие уже начало улучшаться. Однако она призналась, что график у нее очень напряженный, так как впереди организация большого гастрольного тура.
Певица пояснила, что пока не в состоянии справляться с делами сама, и во всем ей помогает супруг Вильдан. Одна из главных текущих задач, по ее словам, полностью переделать весь комплект ее концертных костюмов, поскольку после изменений в фигуре прежние наряды стали ей малы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.