В Татарстане оштрафовали мужчину, который ударил полицейского металлической тростью

В Татарстане суд оштрафовал 58-летнего жителя Муслюмовского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Как выяснилось, днем 24 февраля 2025 года мужчина, находясь в помещении отдела МВД, во время досмотра ударил полицейского металлической тростью.

Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.