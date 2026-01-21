В Татарстане оштрафовали мужчину, который ударил полицейского металлической тростью

Как выяснилось, днем 24 февраля 2025 года мужчина, находясь в помещении отдела МВД, во время досмотра ударил полицейского металлической тростью.
Подсудимый частично признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Татарстане суд оштрафовал 58-летнего жителя Муслюмовского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
