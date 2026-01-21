Ричмонд
В МЧС заявили об отсутствии людей под завалами ТЦ в Новосибирске

Людей под завалами частично обрушившегося торгового центра в Новосибирске, по предварительным данным, больше нет. Об этом сообщил журналистам глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, разбор конструкций будет продолжен до уровня пола, чтобы окончательно исключить нахождение людей под завалами, передаёт РИА Новости.

«По нашим данным, под завалом людей уже быть не может», — сообщил Орлов.

Он добавил, что спасатели намерены полностью разобрать конструкции, чтобы убедиться в отсутствии людей, которые теоретически там могут быть.

Ранее сообщалось, что скончался один из пострадавших при обрушении кровли торгового центра в Новосибирске.

Также стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с обрушением крыши магазина.