Обвиняемого в убийстве на остановке автобуса в Электростали арестовали

В Электростали 19 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним молодым человеком. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер. Сам обвиняемый заявил на допросе, что в момент происшествия находился в шоковом состоянии и не осознавал, что делает.