Обвиняемого в убийстве на остановке автобуса в Электростали арестовали

«В Электростальский городской суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Имомали Т., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно», — сообщили в пресс-службе.
Согласно материалам дела, 18 января обвиняемый, находясь на остановке общественного транспорта, в ходе конфликта нанес ранее ему незнакомому человеку не менее трех ударов ножом в область шеи и туловища, после чего последний был направлен в ГБУЗ МО «Электростальская больница», где умер 19 января от причиненных телесных повреждений.
В Электростали 19 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров — 19-летним молодым человеком. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер. Сам обвиняемый заявил на допросе, что в момент происшествия находился в шоковом состоянии и не осознавал, что делает.