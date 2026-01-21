В Гродно мужчина умер, пытаясь завести автомобиль «прикуриванием»

В понедельник, 19 января, в Гродно во дворе по проспекту Янки Купалы было найдено тело мужчины без признаков жизни. Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Павел Колмогоров назвал предварительную версию случившегося. Житель Гродно пытался завести авто при помощи провода для «прикуривания». Он добавил, что в процессе случилось замыкание, которое вызвало небольшое возгорание в подкапотном пространстве.