В Гродно мужчина умер, пытаясь завести автомобиль «прикуриванием»

В Гродно мужчина умер, пытаясь завести автомобиль «прикуриванием». Подробности сообщили в эфире телерадиокомпании «Гродно».

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 19 января, в Гродно во дворе по проспекту Янки Купалы было найдено тело мужчины без признаков жизни. Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Павел Колмогоров назвал предварительную версию случившегося. Житель Гродно пытался завести авто при помощи провода для «прикуривания». Он добавил, что в процессе случилось замыкание, которое вызвало небольшое возгорание в подкапотном пространстве.

По словам Колмогорова, в момент тушения возгорания, мужчина потерял сознание и умер.

— По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. Причиной стали проблемы со здоровьем, — заявил начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.