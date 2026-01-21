Власти Гомеля выплатили рыночную цену разрушенных взрывом газа квартир

Больше месяца назад, днем 17 декабря 2025 года, в третьем подъезде дома № 3 по ул. Косарева в Гомеле произошел взрыв газа, из-за которого погибла женщина, были разрушены перекрытия двух этажей и в итоге конструкции торцевых квартир с 5 по 10 этаж были разобраны.
21 января в Гомельском горисполкоме состоялось очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Представители городских служб рассказали о проделанной работе и текущем состоянии дел.
Особое внимание было уделено оказанию помощи жителям пострадавшего подъезда, большая часть из них уже месяц живет в гостинице «Сож».
Филиал Белгосстраха по Гомельской области осуществляет страховые выплаты гражданам, проживающим в третьем подъезде. Выплаты положены тем, чьи квартиры были застрахованы.
Параллельно работает комиссия горисполкома, которая проводит оценку ущерба, нанесенного имуществу горожан.
Жильцам подъезда, выразившим желание получить денежную компенсацию за свои квартиры, признанные аварийными вследствие чрезвычайной ситуации техногенного характера, была выплачена денежная компенсация в размере рыночной стоимости их квартир.
В горисполкоме подчеркнули, что работа по оказанию помощи пострадавшим будет продолжена, особое внимание — семьям с детьми.