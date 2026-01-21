«Нанес 39 ударов ножом». СК раскрыл детали жестокого убийства минчанки ее интернет-знакомым

Минчанка познакомилась в сети с мужчиной, который зарезал ее на одной из встреч. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Вечером 10 сентября 2025 года в квартире, расположенной по улице Филатова в Минске, дочь нашла свою 45-летнюю мать без признаков жизни и заявила об этом в милицию. Согласно данным следствия, летом 2025-го жительница Минска познакомилась в сети с мужчиной. Их общение быстро переросло в романтические отношения и через несколько недель переписки новый знакомый приехал в белорусскую столицу. Встречи стали регулярными, некоторое время мужчина проживал в квартире минчанки.
После отъезда знакомого женщина возобновила общение с бывшим. В сентябре 2025 года мужчина неожиданно вернулся в Минск, попытался выяснить отношения и убедить минчанку прекратить минчанку прекратить встречи. Женщина впустила своего знакомого в квартиру для разговора.
«Во время эмоциональной беседы мужчина попытался обнять любимую, но та ударила его по лицу. Фигурант, не справившись с гневом, схватил со стола нож и стал наносить множественные удары по телу, лицу и конечностям жертвы, в том числе в область жизненно важных органов — головы и шеи», — привели подробности в СК.
В ведомстве добавили, что фигурант, совершив преступление, забрал цветы и шампанское, которые принес в тот день. Кроме того, он забрал нож, мобильный телефон минчанки, закрыл квартиру и ушел. Улики он выбросил на трассе.
Милиция задержала 54-летнего мужчину в Орше. Он намеревался скрыться за границей. Также следователи смогли найти нож и другие вещественные доказательства, которые фигурант выбросил в мусорный контейнер на остановке общественного транспорта в Минском районе.
Согласно заключениям экспертов, женщина умерла на месте происшествия от ран и ссадин, которые сопровождались наружным и внутренним кровотечением с развившейся массивной кровопотерей. Всего ей было нанесено не менее 39 ударов.
Фигурант признался, что наносил удары в том числе и в область шеи, но заявил, что не помнит всех обстоятельств случившегося. Он ссылался на провалы в памяти. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 138 Уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью.
