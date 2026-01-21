В Уфе суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке теракта иностранца

Иностранца, которого подозревают в подготовке террористического акта, арестовали в Уфе. Кировский районный суд города удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие считает, что уроженец одной из центральноазиатских стран входил в состав террористического сообщества. Ему также инкриминируют подготовку к совершению теракта совместно с другими фигурантами.
В суде прокуратура и ФСБ указали, что мужчина может представлять угрозу для объективности расследования. По их мнению, существует вероятность того, что он попытается скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься противозаконной деятельностью. Учитывая эти риски, суд постановил арестовать обвиняемого. Согласно решению суда, он пробудет в следственном изоляторе до 18 марта.
