В Уфе суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке теракта иностранца

В суде прокуратура и ФСБ указали, что мужчина может представлять угрозу для объективности расследования. По их мнению, существует вероятность того, что он попытается скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься противозаконной деятельностью. Учитывая эти риски, суд постановил арестовать обвиняемого. Согласно решению суда, он пробудет в следственном изоляторе до 18 марта.