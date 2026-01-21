Два человека пострадали в ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 5:47 утра 21 января. Столкнулись автомобили «Солярис» и «Хавал Джолион». После этого с травмами в больницу попали 46-летний водитель «Солярис» и его 70-летний пассажир.
Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.
