Два человека пострадали в ДТП на проспекте Стачки в Ростове

Водитель и пассажир иномарки попали в больницу после ДТП в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 5:47 утра 21 января. Столкнулись автомобили «Солярис» и «Хавал Джолион». После этого с травмами в больницу попали 46-летний водитель «Солярис» и его 70-летний пассажир.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться и совершать резкие маневры.

