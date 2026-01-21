Экс-министр строительства Нижегородской области получил 6 лет за мошенничество

Следствием было установлено, что в период с 2019 по 2022 год Англичанинов, фактически руководивший компаниями-застройщиками, заключал договоры с дольщиками ЖК «Дом на Горького». Однако обязательства по строительству он не выполнил, а собранные 273 млн рублей присвоил и потратил по своему усмотрению.