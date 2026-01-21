Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр строительства Нижегородской области получил 6 лет за мошенничество

Бывший министр строительства Нижегородской области Валерий Англичанинов приговорен к 6 годам колонии за хищение 273 млн рублей у 213 дольщиков ЖК «Дом на Горького».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Суд вынес приговор бывшему министру строительства Нижегородской области Валерию Англичанинову. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Следствием было установлено, что в период с 2019 по 2022 год Англичанинов, фактически руководивший компаниями-застройщиками, заключал договоры с дольщиками ЖК «Дом на Горького». Однако обязательства по строительству он не выполнил, а собранные 273 млн рублей присвоил и потратил по своему усмотрению.

Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 213 человек. Суд назначил Валерию Англичанинову наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф.

В ведомстве отметили, что благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников прокуратуры права граждан были восстановлены, а проблемный объект недвижимости достроен и сдан.