Под Ростовом женщина напала на зятя, а он предложил замести следы преступления

В Семикаракорском районе Ростовской области произошла история, больше похожая на сюжет криминальной драмы. Во время семейного ужина 46-летняя Ольга поссорилась с гражданским мужем своей дочери Виталием. В пылу ссоры женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину.
Поразительно, но после этого раненый не только не стал звать полицию, а наоборот — решил помочь теще замести следы. Он предложил инсценировать несчастный случай: измазал топор своей кровью, а Ольга вымыла нож и вызвала «скорую», сообщив, что мужчина упал на инструмент.
Однако врачи сразу поняли, что ранения нанесены ножом, а не получены в результате падения. Женщине пришлось во всем признаться. В суде Виталий, который к тому времени уже выздоровел, заявил, что не держит зла на тещу и просит ее не наказывать строго.
Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе прощение со стороны пострадавшего, и назначил Ольге условный срок — 2 года лишения свободы с испытательным сроком.
