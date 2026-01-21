Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При разборе завалов на месте удара ВСУ по Адыгее нашли тело погибшего

При разборе завалов на месте удара дронов ВСУ по аулу Новая Адыгея найдено тело погибшего, для установления личности проведут генетические экспертизы. Об этом в телеграм-канале написал глава республики Мурат Кумпилов.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Соболезнуем», — написал он.

Напомним, в ночь на 21 января южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. Основной удар пришёлся на Республику Адыгея и Краснодарский край. Один из дронов ударил по многоквартирному дому в ауле Новая Адыгея, также обломки беспилотников упали на территорию Афипского НПЗ. Пострадали 13 человек, в том числе дети, 12 многоквартирных домов было повреждено.