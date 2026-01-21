При разборе завалов на месте удара ВСУ по Адыгее нашли тело погибшего

Напомним, в ночь на 21 января южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. Основной удар пришёлся на Республику Адыгея и Краснодарский край. Один из дронов ударил по многоквартирному дому в ауле Новая Адыгея, также обломки беспилотников упали на территорию Афипского НПЗ. Пострадали 13 человек, в том числе дети, 12 многоквартирных домов было повреждено.