Жителей Гренландии призвали запасаться едой на фоне планов США

Трамп ранее неоднократно высказывал намерение добиться перехода Гренландии под контроль США путем ее покупки у Дании. Во вторник на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, до каких пределов он готов дойти ради реализации этой идеи, президент США дал понять, что общественность «еще узнает об этом». До этого он заявлял, что рассчитывает получить остров «нравится им это или нет» и предупреждал, что «если не выйдет простым путем, мы сделаем это сложным».