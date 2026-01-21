Жителей Гренландии призвали запасаться едой на фоне планов США

Жителей Гренландии призывают готовиться к чрезвычайной ситуации (архивное фото).
Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Петер Борг обратился к жителям острова с призывом заранее обеспечить себя продовольственными запасами как минимум на пятидневный период. Об этом чиновник заявил в ходе пресс-конференции с журналистами, комментируя возможное развитие событий из-за планов США на Гренландию.
«Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней», — сказал Борг, слова которого приводит РИА Новости.
Он также отметил, что существует специально подготовленная брошюра, созданная в кооперации с муниципальными властями, полицией, бизнес‑структурами и рядом других организаций, в которой изложен порядок действий населения в условиях чрезвычайной ситуации. «Рекомендации основана на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности и условий, которые мы имеем в стране, таких, как климат и инфраструктура», — сообщил министр.
Трамп ранее неоднократно высказывал намерение добиться перехода Гренландии под контроль США путем ее покупки у Дании. Во вторник на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, до каких пределов он готов дойти ради реализации этой идеи, президент США дал понять, что общественность «еще узнает об этом». До этого он заявлял, что рассчитывает получить остров «нравится им это или нет» и предупреждал, что «если не выйдет простым путем, мы сделаем это сложным».
На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил, что остров является частью США и лишь Соединенные Штаты смогут обеспечить его безопасность. Он также отверг утверждения о том, что интерес Вашингтона к острову продиктован в первую очередь его природными ресурсами. По словам американского президента, США поступили неразумно, когда «отдали обратно» Гренландию Дании. Трамп подчеркнул, что Вашингтон запомнит, если Штатам откажут в предложениях по приобретению острова.
Гренландия является частью Королевства Дания. Несмотря на это, Трамп неоднократно настаивал, что остров должен войти в состав США. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от попыток силового или одностороннего изменения статуса территории, подчеркнув, что рассчитывают на уважение их территориальной целостности.