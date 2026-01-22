«Видела, как сползает моя кожа». Сожженная любовница дала первое интервью

«Уже полгода я борюсь за жизнь, — еле произносит Инна. — Испытываю боль при малейшем движении. Температура постоянная 38−39. Раны болят. Два месяца я провела в коме, потом была реанимация, врачи давали неутешительные прогнозы, вплоть до ампутации. У меня только стопы сохранны, а руки — онемевшие, пытаюсь разработать их, ткань прогорела до кости. Ночью просыпаюсь от сведенных рук. Лицо все стянуто. Раны глубокие, и, по хорошему, нужна пересадка кожи, но нет на теле поверхности, откуда можно взять ткани».