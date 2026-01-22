«Видела, как сползает моя кожа». Сожженная любовница дала первое интервью

41-летняя Инна Цыбасова, которую подожгла жена любовника, вышла из комы и заговорила. Петербурженка получила 80% ожогов тела и выжила просто чудом. В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» жертва впервые показала свое лицо и вспомнила о страшных событиях того августовского дня.
Молча наблюдала.
Уже полгода Инна проходит лечение в ожоговом центре Санкт-Петербурга. За ней ухаживает сестра Саша, буквально, кормит ее с ложечки — самой держать столовые приборы Инне невозможно. Пострадавшая не может даже сесть.
«Уже полгода я борюсь за жизнь, — еле произносит Инна. — Испытываю боль при малейшем движении. Температура постоянная 38−39. Раны болят. Два месяца я провела в коме, потом была реанимация, врачи давали неутешительные прогнозы, вплоть до ампутации. У меня только стопы сохранны, а руки — онемевшие, пытаюсь разработать их, ткань прогорела до кости. Ночью просыпаюсь от сведенных рук. Лицо все стянуто. Раны глубокие, и, по хорошему, нужна пересадка кожи, но нет на теле поверхности, откуда можно взять ткани».
Инна отлично помнит события того злополучного дня, когда жена любовника облила ее горючей жидкостью. Пострадавшая рассказывает: это был обычный рабочий вторник. С любовником Иваном Рыбалко она вместе отправилась на променад, а после отвезла его к дому. Тот просил отвезти супругу Марину к врачу, женщина была на 8 месяце беременности.
«Иван ушел за Мариной, я осталась в машине. Потом, увидела, что Марина вышла одна, открыла дверь и быстро стала лить на меня какую-то жидкость. В другой руке она держала зажигалку. Я вспыхнула за секунду и даже не сразу смогла открыть дверь машины, чтобы выйти из авто».
Марина со своим пятилетним ребенком молча наблюдала, как полыхает любовница. Но Инне повезло — рядом оказался бывший сотрудник МЧС, который потушил несчастную, опрокинув на землю. Долго не удавалось потушить синтетическое платье, его пришлось сорвать. В итоге вся обожженная и голая Инна с криками убежала в поликлинику, благо медучреждение было напротив. А Марина пошла следом, чтобы посмотреть на страдания соперницы.
«В зеркале увидела, как с меня сползает кожа. Череп оголился, сползла кожа с лица. А Марина села на скамейку напротив и смотрела на меня», — говорит жертва.
Все это время Иван был дома. Кстати, после ЧП он не навещал любовницу в больнице. Только перевел деньги ее семье — 40 тысяч рублей, а потом 20 тысяч. С прессой он не хочет общаться. И себя виновным в произошедшем не считает.
Предлагал гарем.
Роман между Иваном Рыбалко и Инной Цыбасовой длился некоторое время. Они познакомились год назад на работе, стали дружить, а после Инна рассталась со своим законным мужем и стала любовницей Вани. Женщина уверяла — уводить чужого мужа не собиралась! Хотела просто легкого общения. И роман закрутила лишь когда Иван остался без супруги — та на несколько месяцев уехала в Китай.
«С Мариной мы виделись раза три или четыре. Гуляли вместе с детьми, — говорит Инна. — Иван пытался нас сдружить, как-то озвучивал идею про гарем. Я только подумала — он с ума сошел что ли?».
Гарема не получилось — в августе 2025 года обманутая жена решила действовать. Первая попытка сжечь соперницу не удалась — в машине оказался сам Иван, а любовница успела выпрыгнуть из авто. Второй раз оказался удачнее, Инна чуть не погибла.
«Иван спланировал мое убийство? Я допускаю такую дикость, человек все контролировал, — говорит жертва. — Все могло затеваться в сговоре с женой».
Такого же мнения и семья пострадавшей Инны. Они называют Ивана отличным манипулятором. Кстати, про чудесные способности Вани убеждать людей и заговаривать женщин говорили и его коллеги.
К слову, на программу пришла и подруга обманутой жены. Она всеми способами пыталась выгородить свою приятельницу.
«Марина — верующая, целомудренная. То, что произошло — не про нее. На фоне беременности, под гормональном сбоем она так сделала», — говорила Ляйсан Дуняшева.
Однако эксперты программы в один голос заявили, что устроенное Мариной — настоящая дикость и преднамеренное убийство. Кстати, сейчас поджигательница продолжает жить обычной жизнью, она дома, с мужем Ваней нянчит только что рожденного малыша. Ее дело переквалифицированно на статью «Покушение в состояние аффекта». Марине грозит 3 года условно.
«Я не общаюсь с Иваном, не хочу пересекаться с той стороной, у меня животный страх, я их боюсь. Помню, в коме мне снилось, как меня убивают, как я убегаю. И снилась моя дочь, как она стоит одна посередине палаты. Я понимаю, что не могу ее бросить, я должна жить», — плачет Инна.
Женщина мечтает, что в следующем сентябре сама сможет отвезти дочь в первый класс. Кроме того, ее бывший супруг заявил, что готов не только принимать участие в воспитании общей дочки, но и принять обратно Инну.